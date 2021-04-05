В МИД России прокомментировали ситуацию в Иордании

Москва выступает за стабильность и безопасность Иордании, заявил замглавы МИД России Михаил Богданов, комментируя задержание экс-принца страны Хамзы ибн аль-Хусейна и ряда бывших чиновников.

«Мы выступаем за стабильность, за безопасность, это для нас традиционно дружественное государство. Так что желаем, чтобы оно было процветающим, чтобы были стабильные условия для социально-экономического развития королевства», — цитирует его РИА Новости.

В МИД подчеркнули, что Москва поддерживает добрые отношения с королём Иордании Абдаллой II.

Ранее глава МИД Иордании Айман Сафади заявил, что ряд задержанных бывших чиновников королевства вместе с экс-принцем расшатывали безопасность в стране.

4 апреля сообщалось о задержании бывшего наследного принца и сводного брата короля Иордании Хамзы ибн аль-Хусейна, а также экс-главы канцелярии короля и бывшего спецпосланника короля в Саудовской Аравии.