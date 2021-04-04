Глава МИД Иордании прокомментировал задержание экс-принца и бывших чиновников

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Глава МИД Иордании Айман Сафади официально прокомментировал задержание ряда экс-чиновников королевства, заявив, что они вместе с экс-принцем Хамзой ибн аль-Хусейном расшатывали безопасность в стране.
Глава МИД Иордании прокомментировал задержание экс-принца и бывших чиновников
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости.

Сафади заявил, что Хамза и другие уже бывшие чиновники контактировали с экс-главой канцелярии короля Иордании Басемом Авадаллой, которого, по данным СМИ, подозревают в создании угрозы безопасности стране.

«Расследование установило связь между Авадаллой и так называемой оппозицией за рубежом», — сказал глава МИД Иордании. 

По словам министра, ВС Иордании совместно с разведкой и другими силовиками в течение длительного времени интенсивно следили за действиями экс-принца и задержанных, так как их активность «имела целью подрыв безопасности и стабильности королевства».

Сафади добавил, что никто из руководителей ВС страны не был задержан.

Ранее сообщалось, что правительство США полностью поддерживает короля Иордании Абдаллу II.

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