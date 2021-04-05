МИД России: политика США ставит под сомнение надёжность доллара
По его словам, тенденция сокращения использования доллара во взаиморасчётах по торговым операциям стала объективной реакцией на сложившуюся в настоящее время геополитическую реальность.
«Снижение предсказуемости экономической политики США и неконтролируемое введение ими необоснованных ограничительных мер ставят под сомнение надежность и удобство применения американской денежной единицы как приоритетной валюты контракта», — приводит РИА Новости его слова.
Ранее сообщалось, что доля доллара в мировых резервах упала до минимума за 26 лет.