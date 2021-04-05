МИД России: политика США ставит под сомнение надёжность доллара

Замглавы МИД России Александр Панкин заявил, что снижение предсказуемости политики США ставит под сомнение надёжность и удобство использования доллара во взаиморасчетах.

По его словам, тенденция сокращения использования доллара во взаиморасчётах по торговым операциям стала объективной реакцией на сложившуюся в настоящее время геополитическую реальность.

«Снижение предсказуемости экономической политики США и неконтролируемое введение ими необоснованных ограничительных мер ставят под сомнение надежность и удобство применения американской денежной единицы как приоритетной валюты контракта», — приводит РИА Новости его слова.

Ранее сообщалось, что доля доллара в мировых резервах упала до минимума за 26 лет.