За сутки в Британии зафиксировали более двух тысяч случаев коронавируса

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В Великобритании за сутки коронавирусную инфекцию COVID-19 выявили ещё у 2297 человек.
За сутки в Британии зафиксировали более двух тысяч случаев коронавируса
  • Reuters

Об этом свидетельствуют данные британского правительства.

Общее число зафиксированных в стране случаев заболевания коронавирусной инфекцией возросло до 4 359 388.

Число скончавшихся из-за COVID-19 достигло 126 836.

Вместе с этим в правительстве уточнили, что в дни пасхальных каникул информация по заболевшим и умершим будет обновляться ежедневно, однако поступление информации может быть неравномерным. Неучтённые случаи будут добавляться к статистике за последующие дни.

Ранее бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией COVID-19 в мире.

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