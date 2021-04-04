За сутки в Британии зафиксировали более двух тысяч случаев коронавируса

В Великобритании за сутки коронавирусную инфекцию COVID-19 выявили ещё у 2297 человек.

Об этом свидетельствуют данные британского правительства.

Общее число зафиксированных в стране случаев заболевания коронавирусной инфекцией возросло до 4 359 388.

Число скончавшихся из-за COVID-19 достигло 126 836.

Вместе с этим в правительстве уточнили, что в дни пасхальных каникул информация по заболевшим и умершим будет обновляться ежедневно, однако поступление информации может быть неравномерным. Неучтённые случаи будут добавляться к статистике за последующие дни.

Ранее бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией COVID-19 в мире.