За сутки в Британии зафиксировали более двух тысяч случаев коронавируса
- Reuters
Об этом свидетельствуют данные британского правительства.
Общее число зафиксированных в стране случаев заболевания коронавирусной инфекцией возросло до 4 359 388.
Число скончавшихся из-за COVID-19 достигло 126 836.
Вместе с этим в правительстве уточнили, что в дни пасхальных каникул информация по заболевшим и умершим будет обновляться ежедневно, однако поступление информации может быть неравномерным. Неучтённые случаи будут добавляться к статистике за последующие дни.
Ранее бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией COVID-19 в мире.