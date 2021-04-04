В МИД России оценили деятельность НАТО
- globallookpress.com
«В этот день 72 года назад в целях «сохранения мира» создано НАТО. Сегодня на счету организации — бомбардировки Югославии, вторжение в Ирак, операция, погрузившая во мрак Ливию», — говорится в сообщении в Twitter.
В министерстве отметили, что расходы НАТО на оборону в прошлом году выросли на 7,4%.
«Такое вот «сохранение мира», — подытожили в МИД.
Ранее сообщалось, что НАТО и США подтвердили свою заинтересованность в диалоге с Россией по стратегической стабильности.
Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о готовности российских властей к равноправному диалогу с Североатлантическим альянсом.