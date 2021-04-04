В МИД России оценили деятельность НАТО

В МИД России по случаю 72-й годовщины основания НАТО оценили деятельность альянса на международной арене.

«В этот день 72 года назад в целях «сохранения мира» создано НАТО. Сегодня на счету организации — бомбардировки Югославии, вторжение в Ирак, операция, погрузившая во мрак Ливию», — говорится в сообщении в Twitter.

В министерстве отметили, что расходы НАТО на оборону в прошлом году выросли на 7,4%.

«Такое вот «сохранение мира», — подытожили в МИД.

Ранее сообщалось, что НАТО и США подтвердили свою заинтересованность в диалоге с Россией по стратегической стабильности.

Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о готовности российских властей к равноправному диалогу с Североатлантическим альянсом.