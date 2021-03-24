Блинкен заявил о важности диалога с Россией по стратегической стабильности
- Reuters
По его словам, одно из направлений, где у сторон есть общие интересы, — это стратегическая стабильность, в том числе обновление ДСНВ.
«Мы все ожидаем, что в обозримом будущем отношения с Россией останутся вызовом для безопасности альянса», — цитирует ТАСС Блинкена.
При этом он выразил надежду, что отношения с Москвой будут как минимум стабильными.
Ранее Блинкен посчитал позитивными результаты недавней встречи в Москве по Афганистану.