Блинкен заявил о важности диалога с Россией по стратегической стабильности

Короткая ссылка
НАТО и США подтвердили свою заинтересованность в диалоге с Россией по стратегической стабильности, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
Блинкен заявил о важности диалога с Россией по стратегической стабильности
  • Reuters

По его словам, одно из направлений, где у сторон есть общие интересы, — это стратегическая стабильность, в том числе обновление ДСНВ.

«Мы все ожидаем, что в обозримом будущем отношения с Россией останутся вызовом для безопасности альянса», — цитирует ТАСС Блинкена.

При этом он выразил надежду, что отношения с Москвой будут как минимум стабильными.

Ранее Блинкен посчитал позитивными результаты недавней встречи в Москве по Афганистану.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить