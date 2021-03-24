Блинкен заявил о важности диалога с Россией по стратегической стабильности

НАТО и США подтвердили свою заинтересованность в диалоге с Россией по стратегической стабильности, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

По его словам, одно из направлений, где у сторон есть общие интересы, — это стратегическая стабильность, в том числе обновление ДСНВ.

«Мы все ожидаем, что в обозримом будущем отношения с Россией останутся вызовом для безопасности альянса», — цитирует ТАСС Блинкена.

При этом он выразил надежду, что отношения с Москвой будут как минимум стабильными.

Ранее Блинкен посчитал позитивными результаты недавней встречи в Москве по Афганистану.