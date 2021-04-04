Президент Болгарии проголосовал на парламентских выборах

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Президент Болгарии Румен Радев проголосовал на парламентских выборах на избирательном участке в Транспортном училище в Софии, сообщает газета «24 часа».
Президент Болгарии проголосовал на парламентских выборах
  • Reuters

«Я голосовал против распада государственности, беззакония и коррупции, за свободную и процветающую Болгарию. Хоть и трудно, но болгары сегодня берут свою судьбу в свои руки, и эти выборы станут первым шагом на пути к нормальной жизни, к возвращению к законам и правилам», — сказал он после голосования.

4 апреля в Болгарии проходят парламентские выборы, в которых участвуют 22 партии и восемь коалиций.

На 240 депутатских кресел претендуют 6895 кандидатов.

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