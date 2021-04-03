За сутки в Палестине выявили более 1600 случаев коронавируса

Министр здравоохранения Палестины Май эль-Кела заявила, что за сутки в стране был выявлен 1651 новый случай коронавируса.

Об этом сообщает РИА Новости.

«24 человека скончались, 1651 новый случай инфицирования коронавирусом выявили на палестинских территориях, в том числе 953 случая были выявлены в секторе Газа. При этом 1665 пациентов полностью выздоровели за последние сутки», — заявила она.

Министр добавила, что 200 пациентов находятся в реанимации, в том числе 63 человека на искусственной вентиляции лёгких.

Общее количество случаев коронавируса в Палестине составляет 277 130, а число жертв COVID-19 — 2941.

Ранее сообщалось, что президент Палестины Махмуд Аббас привился от коронавируса.