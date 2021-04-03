Посол Катара оценил отношения Дохи и Москвы

Посол Катара в Москве Ахмед бен Насер Аль Тани оценил отношения Катара и России.

Он заявил, что «отношения между Государством Катар и Российской Федерацией сегодня — это высокоразвитое партнёрство».

При этом он отметил, что «у обеих сторон ещё есть много возможностей, над которыми можно работать, чтобы продвинуться на совершенно особый уровень двусторонних отношений».

«Мы полны решимости приложить наши усилия в этом направлении», — цитирует ТАСС катарского посла.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с главами МИД Турции и Катара Мевлютом Чавушоглу и Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани рассказал о консультациях Москвы, Дохи и Анкары по Сирии.