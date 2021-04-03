Рухани заявил о риске начала в Иране четвёртой волны коронавируса
- Reuters
«К сожалению, четвёртая волна заболевания началась в двух провинциях страны. Если мы не будем соблюдать правила, эта волна распространится также и на другие провинции», — приводит его слова на заседании Национального штаба по борьбе с коронавирусом пресс-служба.
Ранее иранский посол в Москве Казем Джалали рассказал, что совместное с Россией производство вакцины от коронавируса «Спутник V» может начаться на территории Ирана в апреле.
Иран зарегистрировал вакцину «Спутник V» в конце января.