Рухани заявил о риске начала в Иране четвёртой волны коронавируса

В двух иранских провинциях наблюдаются признаки наступления четвёртой волны коронавирусной инфекции COVID-19, заявил президент страны Хасан Рухани.

«К сожалению, четвёртая волна заболевания началась в двух провинциях страны. Если мы не будем соблюдать правила, эта волна распространится также и на другие провинции», — приводит его слова на заседании Национального штаба по борьбе с коронавирусом пресс-служба.

Ранее иранский посол в Москве Казем Джалали рассказал, что совместное с Россией производство вакцины от коронавируса «Спутник V» может начаться на территории Ирана в апреле.

Иран зарегистрировал вакцину «Спутник V» в конце января.