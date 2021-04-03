Рухани заявил о риске начала в Иране четвёртой волны коронавируса

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В двух иранских провинциях наблюдаются признаки наступления четвёртой волны коронавирусной инфекции COVID-19, заявил президент страны Хасан Рухани.
Рухани заявил о риске начала в Иране четвёртой волны коронавируса
  • Reuters

«К сожалению, четвёртая волна заболевания началась в двух провинциях страны. Если мы не будем соблюдать правила, эта волна распространится также и на другие провинции», — приводит его слова на заседании Национального штаба по борьбе с коронавирусом пресс-служба.

Ранее иранский посол в Москве Казем Джалали рассказал, что совместное с Россией производство вакцины от коронавируса «Спутник V» может начаться на территории Ирана в апреле.

Иран зарегистрировал вакцину «Спутник V» в конце января.

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