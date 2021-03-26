Посол рассказал о сроках начала производства «Спутника V» в Иране

Совместное с Россией производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V» может начаться на территории Ирана в апреле. Об этом заявил иранский посол в Москве Казем Джалали.

«В апреле начнётся совместное производство, и две иранские компании сейчас занимаются этим вопросом. Я думаю, что в течение следующей недели будут отправлены клетки вакцины со стороны России в Иран», — приводит РИА Новости сообщение.

Джалали отметил, что на начальном этапе планируют выпускать до 9 млн доз вакцины в месяц.

«Одна из наших компаний на первом этапе способна производить до 4 млн доз в месяц, другая компания — тоже до 4 млн доз. Это будет около 8—9 млн доз в месяц», — добавил посол.

В феврале официальный представитель правительства Ирана Али Рабии рассказал о планах совместного ирано-российского производства вакцины от коронавируса «Спутник V».