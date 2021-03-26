Посол рассказал о сроках начала производства «Спутника V» в Иране

Короткая ссылка
Совместное с Россией производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V» может начаться на территории Ирана в апреле. Об этом заявил иранский посол в Москве Казем Джалали.
Посол рассказал о сроках начала производства «Спутника V» в Иране
  • Reuters

«В апреле начнётся совместное производство, и две иранские компании сейчас занимаются этим вопросом. Я думаю, что в течение следующей недели будут отправлены клетки вакцины со стороны России в Иран», — приводит РИА Новости сообщение.

Джалали отметил, что на начальном этапе планируют выпускать до 9 млн доз вакцины в месяц.

«Одна из наших компаний на первом этапе способна производить до 4 млн доз в месяц, другая компания — тоже до 4 млн доз. Это будет около 8—9 млн доз в месяц», — добавил посол.

В феврале официальный представитель правительства Ирана Али Рабии рассказал о планах совместного ирано-российского производства вакцины от коронавируса «Спутник V».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить