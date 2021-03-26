Посол рассказал о сроках начала производства «Спутника V» в Иране
- Reuters
«В апреле начнётся совместное производство, и две иранские компании сейчас занимаются этим вопросом. Я думаю, что в течение следующей недели будут отправлены клетки вакцины со стороны России в Иран», — приводит РИА Новости сообщение.
Джалали отметил, что на начальном этапе планируют выпускать до 9 млн доз вакцины в месяц.
«Одна из наших компаний на первом этапе способна производить до 4 млн доз в месяц, другая компания — тоже до 4 млн доз. Это будет около 8—9 млн доз в месяц», — добавил посол.
В феврале официальный представитель правительства Ирана Али Рабии рассказал о планах совместного ирано-российского производства вакцины от коронавируса «Спутник V».