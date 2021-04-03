Архиереи РПЦ посетят Вашингтон в этом году

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Архиереи Русской православной церкви посетят Вашингтон в текущем году для того чтобы принять участие в празднованиях по случаю 50-летия предоставления автокефалии Православной церкви в Америке (ПЦА).
Архиереи РПЦ посетят Вашингтон в этом году
  • Reuters

«В первой половине ноября, если позволит мировая пандемия, первоиерарх ПЦА митрополит всея Америки и Канады Тихон и высокие представители Патриарха Московского и всея Руси, которые специально поедут в США на юбилейные мероприятия, отслужат в Вашингтоне совместную божественную литургию», — цитирует РИА Новости священнослужителя Патриарших приходов в США, игумена Никодима (Балясникова).

Также планируется провести конференцию в Свято-Владимирской духовной семинарии в Нью-Йорке.

По словам игумена Никодима, Патриаршие приходы в США намерены отметить 120-летие своего главного собора – Николаевского собора в Нью-Йорке – в мае этого года.

6 февраля глава синодального Отдела внешних церковных связей Русской православной церкви митрополит Иларион рассказал, что в церкви не планируют спешить с ослаблением мер по коронавирусу.

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