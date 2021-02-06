В РПЦ не планируют спешить с ослаблением мер по коронавирусу

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Глава синодального Отдела внешних церковных связей Русской православной церкви митрополит Иларион рассказал, что в церкви не планируют спешить с ослаблением мер по коронавирусу.
В РПЦ не планируют спешить с ослаблением мер по коронавирусу
  • РИА Новости

Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 24».

«Я думаю, что нам не надо спешить с ослаблением тех мер, которые были приняты в начале пандемии, потому что пандемия будет длиться, по-видимому, ещё долго и опасность заразиться по-прежнему сохраняется для очень многих», — заявил он.

Также он сообщил, что, несмотря на снижение числа заболевших, церковь оставит в силе ограничения, принятые для профилактики коронавируса, и будет ждать, когда пандемия окончательно исчезнет.

Ранее в РПЦ сообщили, что с начала пандемии порядка 4 тыс. священнослужителей Русской православной церкви переболели коронавирусной инфекцией COVID-19, в результате болезни скончались 145 священников.

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