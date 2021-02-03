В РПЦ назвали число умерших от коронавируса священников
- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Рабочую группу при патриархе по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения COVID-19.
«По состоянию на 3 февраля 2021 года, в России зарегистрированы 145 смертей от последствий коронавирусной инфекции среди клириков Москвы и епархий, клириков и насельников ставропигий», — заявили в рабочей группе.
Отмечается, что по состоянию на 3 февраля в России продолжают проходить лечение от коронавируса 366 клириков и монашествующих РПЦ.
Ранее протоиерей Константин Пархоменко в беседе с Nation News прокомментировал сообщение о смерти почётного председателя патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерея Димитрия Смирнова.