В РПЦ назвали число умерших от коронавируса священников

С начала пандемии порядка 4 тысяч священнослужителей Русской православной церкви переболели коронавирусной инфекцией COVID-19, в результате болезни скончались 145 священников.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Рабочую группу при патриархе по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения COVID-19.

«По состоянию на 3 февраля 2021 года, в России зарегистрированы 145 смертей от последствий коронавирусной инфекции среди клириков Москвы и епархий, клириков и насельников ставропигий», — заявили в рабочей группе.

Отмечается, что по состоянию на 3 февраля в России продолжают проходить лечение от коронавируса 366 клириков и монашествующих РПЦ.

Ранее протоиерей Константин Пархоменко в беседе с Nation News прокомментировал сообщение о смерти почётного председателя патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерея Димитрия Смирнова.