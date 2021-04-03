Во Франции два человека умерли после вакцинации AstraZeneca
- Reuters
Об этом сообщает Национальное агентство по безопасности лекарственных средств (ANSM).
Отмечается, что в стране с 19 по 25 марта выявлены 3 случая тромбоза после вакцинации препаратом от AstraZeneca, два случая закончились летальным исходом.
В общей сложности во Франции зафиксировано 12 случаев тромбозов после начала кампании по вакцинации населения.
Ранее в Великобритании провели анализ 30 случаев тромбоза, полученных за время применения в стране вакцины компании AstraZeneca.