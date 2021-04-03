Во Франции два человека умерли после вакцинации AstraZeneca

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Ещё два человека скончались во Франции из-за тромбоза, появившегося после прививки вакциной от коронавируса компании AstraZeneca.
Во Франции два человека умерли после вакцинации AstraZeneca
  • Reuters

Об этом сообщает Национальное агентство по безопасности лекарственных средств (ANSM).

Отмечается, что в стране с 19 по 25 марта выявлены 3 случая тромбоза после вакцинации препаратом от AstraZeneca, два случая закончились летальным исходом.

В общей сложности во Франции зафиксировано 12 случаев тромбозов после начала кампании по вакцинации населения.

Ранее в Великобритании провели анализ 30 случаев тромбоза, полученных за время применения в стране вакцины компании AstraZeneca.

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