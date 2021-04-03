США, Южная Корея и Япония подтвердили приверженность денуклеаризации Корейского полуострова

США, Южная Корея и Япония подтвердили свою приверженность денуклеаризации Корейского полуострова, говорится в совместном заявлении сторон.

Отмечается, что встречу провели помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, начальник управления национальной безопасности администрации президента Республики Корея Со Хун и генеральный секретарь Совета национальной безопасности Японии Сигэру Китамуро.

«Помощники по национальной безопасности разделили обеспокоенность по поводу ядерной программы и программы по разработке баллистических ракет Северной Кореи, а также подтвердили свою приверженность рассмотрению и решению этих вопросов на основе скоординированного трёхстороннего сотрудничества в целях денуклеаризации», — говорится в заявлении.

Также стороны обсудили другие проблемы, связанные с ситуацией на Корейском полуострове.

Ранее стало известно, что Соединённые Штаты находятся на финальной стадии выработки политики в отношении Северной Кореи.