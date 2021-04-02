ФБР объявило в розыск россиянина Коршунова
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- Reuters
Об этом говорится в сообщении, опубликованном ФБР.
Как считают в бюро, россиянин пытался похитить сведения, составляющие коммерческую тайну, у американской авиационной компании.
В конце августа 2019 года топ-менеджер «Объединённой двигателестроительной корпорации» Александр Коршунов был задержан в аэропорту Неаполя по запросу США.
В МИД России произошедшее назвали примером недобросовестной конкуренции.
В декабре 2019 года итальянский суд решил экстрадировать Коршунова в США.