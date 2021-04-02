ФБР объявило в розыск россиянина Коршунова

Федеральное бюро расследований объявило в розыск россиянина Александра Коршунова по обвинению в хищении информации, составляющей в США коммерческую тайну.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном ФБР.

Как считают в бюро, россиянин пытался похитить сведения, составляющие коммерческую тайну, у американской авиационной компании.

В конце августа 2019 года топ-менеджер «Объединённой двигателестроительной корпорации» Александр Коршунов был задержан в аэропорту Неаполя по запросу США.

В МИД России произошедшее назвали примером недобросовестной конкуренции.

В декабре 2019 года итальянский суд решил экстрадировать Коршунова в США.