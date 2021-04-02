Всемирный банк расширит финансирование проектов по борьбе с изменением климата

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Всемирный банк намерен увеличить объёмы финансирования поддерживаемых им проектов по борьбе с изменением климата на планете.
Всемирный банк расширит финансирование проектов по борьбе с изменением климата
  • Reuters

Об этом говорится в заявлении президента Всемирного банка Дэвида Мэлпаса, опубликованном на сайте организации.

По его словам, Всемирный банк «в течение следующих пяти лет» планирует добиться того, что в среднем 35% финансирования его проектов «будут иметь побочные выгоды, касающиеся климата».

Кроме того, за этот же срок Всемирный банк и входящий в его группу Международный банк реконструкции и развития выйдут на то, что 50% финансирования их проектов в рамках борьбы с изменением климата «будут поддерживать адаптацию и устойчивость». В настоящее время данный показатель составляет порядка 26%, отметил Мэлпас.

За последние пять лет Всемирный банк выделил более $83 млрд на проекты, призванные помочь в решении проблемы изменения климата на планете, заключил Мэлпас.

Ранее Всемирный банк опубликовал данные о двусторонней задолженности большинства развивающихся стран перед другими государствами.

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