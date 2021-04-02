Госсекретарь Союзного государства назвал абсурдным тезис об угрозе России

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Полагать, что Россия при наличии своих территорий и ресурсов кому-то угрожает, абсурдно, заявил журналистам госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.
Госсекретарь Союзного государства назвал абсурдным тезис об угрозе России
  • © Пресс-служба посольства РФ в Белоруссии

«Это абсурдный тезис — считать, что Россия кому-то угрожает. Имея такие земли, такие ресурсы, нам в своём доме ещё много что предстоит сделать», — цитирует его РИА Новости.

Он предположил, что давить на Россию и её союзников не только санкциями, но и военно-политическими угрозами стало частью политической игры.

«Мы прекрасно понимаем — ничего не получится, военный конфликт не допустим. Значит, надо в любом случае через какое-то время договариваться, идти на диалог, слушать аргументы друг друга и прекратить думать, что Россия — российское руководство, президент Владимир Владимирович Путин — откажется от защиты модели многополярного мира», — сказал он.

Ранее в российском Министерстве иностранных дел назвали очередным вымыслом разговоры о якобы грядущем конфликте России с Украиной. Как заявили в Москве, Россия не заинтересована в каком-либо конфликте с украинской стороной, тем более в военном.

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