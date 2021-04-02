МИД России: ряд стран используют СПЧ ООН для очернения правительств

Короткая ссылка
Для отдельных стран Совет ООН по правам человека (СПЧ) стал инструментом для решения корыстных задач и раскачивания внутреннего недовольства в отдельных государствах. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Вершинин.
МИД России: ряд стран используют СПЧ ООН для очернения правительств
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

По его словам, завершившаяся в Женеве 46-я сессия СПЧ ООН «рельефно продемонстрировала, что совет стал для отдельных государств инструментом для реализации своих конъюнктурных целей и задач».

«Правозащитный диалог, по сути, трансформировался в монолог одной группы государств, которые позиционируют себя в качестве избранных и «правильных». Они используют дебаты в СПЧ исключительно для очернения, дискредитации, делегитимизации законных правительств, оправдания введения в нарушение международного права односторонних принудительных мер с прицелом на изоляцию отдельных государств, раскачивание в них внутреннего недовольства и смещение правительств», — сказал Вершинин в интервью ТАСС.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что дискриминация русскоязычного населения в Прибалтике и на Украине вызывает всё более глубокую озабоченность.

В МИД России также выразили сожаление, что СПЧ ООН и его специальные процедуры обходят молчанием вопиющие нарушения прав миллионов людей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить