МИД России: ряд стран используют СПЧ ООН для очернения правительств

Для отдельных стран Совет ООН по правам человека (СПЧ) стал инструментом для решения корыстных задач и раскачивания внутреннего недовольства в отдельных государствах. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Вершинин.

По его словам, завершившаяся в Женеве 46-я сессия СПЧ ООН «рельефно продемонстрировала, что совет стал для отдельных государств инструментом для реализации своих конъюнктурных целей и задач».

«Правозащитный диалог, по сути, трансформировался в монолог одной группы государств, которые позиционируют себя в качестве избранных и «правильных». Они используют дебаты в СПЧ исключительно для очернения, дискредитации, делегитимизации законных правительств, оправдания введения в нарушение международного права односторонних принудительных мер с прицелом на изоляцию отдельных государств, раскачивание в них внутреннего недовольства и смещение правительств», — сказал Вершинин в интервью ТАСС.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что дискриминация русскоязычного населения в Прибалтике и на Украине вызывает всё более глубокую озабоченность.

В МИД России также выразили сожаление, что СПЧ ООН и его специальные процедуры обходят молчанием вопиющие нарушения прав миллионов людей.