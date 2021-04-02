В Совфеде прокомментировали позицию Франции по «Северному потоку — 2»

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление госсекретаря при МИД Франции Клемана Бона о том, что Франция ведёт дискуссии с Германией по проекту «Северный поток — 2», чтобы прийти к общему знаменателю.

Цеков выразил надежду на то, что Франция и Германия всё-таки выработают общую позицию по данному вопросу.

При этом сенатор подчеркнул, что Россия является «очень добросовестным поставщиком».

«Почему появились «Турецкий поток» и «Северный поток»? Как раз для того чтобы гарантированно поставлять газ в Европу и увеличивать при необходимости эти поставки. Нами движет экономическая выгода и желание быть добросовестным поставщиком газа в Европу. Постоянные разговоры о том, что надо или не надо, настороженность — это не очень красит государство Евросоюза... Мы-то надёжные партнёры, хотелось бы, чтобы наши партнёры в экономическом плане были тоже надёжными», — отметил парламентарий.

Кроме того, он добавил, что Франция является государством, которое взвешенно подходит к решению многих вопросов.

«И я надеюсь, что они согласятся с теми странами ЕС (и это не только Германия), которые говорят, что «Северный поток — 2» им нужен», — заключил собеседник RT.

Ранее сообщалось, что Франция ведёт дискуссии с Германией по проекту «Северный поток — 2», чтобы прийти к общему знаменателю.

По его словам, у Парижа и Берлина изначально были разные позиции, «как это иногда случается в Европе».