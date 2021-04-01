Минздрав Турции рассказал, когда будет готова своя вакцина от COVID-19

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Глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа заявил, что Турция рассчитывает завершить подготовку к производству собственной вакцины от коронавируса до конца лета.
Минздрав Турции рассказал, когда будет готова своя вакцина от COVID-19
  • РИА Новости

«Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зарегистрировала 18 турецких «кандидатов» на вакцину. Одна из них находится на второй фазе (клинических. — RT) испытаний, через месяц мы надеемся перейти на третью. Четыре наши вакцины проходят первую фазу. Верю, что наша первая вакцина будет готова (к производству. — RT) к сентябрю, до конца лета», — приводит РИА Новости его слова.

Он отметил, что Анкара намерена сделать свои вакцины доступными для всего мира и выступает за их производство во всех странах, не распространяя на них права интеллектуальной собственности.

Ранее Минздрав Турции сообщил о рекордном суточном приросте случаев COVID-19.

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