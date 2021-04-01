Болсонару назначил новых военачальников ВС Бразилии

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Президент Бразилии Жаир Болсонару назначил новых командующих Вооружёнными силами страны.
Болсонару назначил новых военачальников ВС Бразилии
  • Reuters

«Представляю новых командующих Вооружёнными силами: адмирал эскадры Алмир Гарниер Сантуш, генерал армии Пауло Серхио Ногейра и генерал-лейтенант Карлош де Алмейда Баптиста», — написал он в Telegram.

Ранее Болсонару провёл масштабные перестановки в правительстве страны.

Министерство обороны после отставки генерала Азеведу э Силвы возглавит Валтер Соуза Брага Нетту, ранее возглавлявший Генштаб.

Новый министр иностранных дел — посол и дипломат Карлош Алберту Франку Франса, который также занимал пост специального советника при президенте республики.

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