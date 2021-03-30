Президент Бразилии провёл масштабные перестановки в правительстве

Президент Бразилии Жаир Болсонару провёл масштабные перестановки в правительстве страны.

«В понедельник мы сменили руководство шести министерств, соответствующие назначения будут опубликованы в Официальном вестнике», — написал он в своём Telegram-канале.

Министерство обороны после отставки генерала Азеведу э Силвы возглавит Валтер Соуза Брага Нетту, ранее возглавлявший генеральный штаб.

Новый министр иностранных дел — посол и дипломат Карлош Алберту Франку Франса, который также занимал пост специального советника при президенте республики.

Министерством юстиции и общественной безопасности будет руководить представитель федеральной полиции Андерсон Густаву Торрес, который до настоящего момента исполнял функции столичного министра безопасности.

Андре Луис де Алмейда Мендонса, действующий министр юстиции, возвращается на должность генерального прокурора Бразилии — он руководил этим ведомством на старте работы действующего правительства.

Действующий министр внутренних дел Луис Эдуарду Рамош возглавит гражданскую палату при президенте, а его должность займет федеральный депутат Флавиа Арруда.

16 марта сообщалось, что Болсонару решил назначить кардиолога Марселу Кейрога министром здравоохранения.