В США оценили последствия введённых Россией в 2014 году контрсанкций
- Reuters
«Начиная с августа 2014 года Россия вводила контрсанкции на импорт из США в ответ на американские санкции, введённые в отношении России в результате её действий на Украине», — приводит ТАСС текст доклада.
Как отмечается, российские контрсанкции создали неопределённость для американских фирм и сократили перспективы их проникновения на рынок России.
В докладе подчёркивается, что американские власти «продолжают усилия по открытию российского рынка для американских компаний и обеспечению справедливого отношения к американскому экспорту и бизнесу».
В ноябре 2020 года российский президент Владимир Путин подписал указ о продлении до 31 декабря 2021 года отдельных специальных экономических мер в отношении стран, которые ввели санкции против России.