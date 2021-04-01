В США оценили последствия введённых Россией в 2014 году контрсанкций

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Введённые в 2014 году российские контрсанкции создали неопределённость для компаний США и сократили перспективы их проникновения на рынки России. Об этом говорится в докладе аппарата представителя США на торговых переговорах Кэтрин Тай.
В США оценили последствия введённых Россией в 2014 году контрсанкций
  • Reuters

«Начиная с августа 2014 года Россия вводила контрсанкции на импорт из США в ответ на американские санкции, введённые в отношении России в результате её действий на Украине», — приводит ТАСС текст доклада.

Как отмечается, российские контрсанкции создали неопределённость для американских фирм и сократили перспективы их проникновения на рынок России.

В докладе подчёркивается, что американские власти «продолжают усилия по открытию российского рынка для американских компаний и обеспечению справедливого отношения к американскому экспорту и бизнесу».

В ноябре 2020 года российский президент Владимир Путин подписал указ о продлении до 31 декабря 2021 года отдельных специальных экономических мер в отношении стран, которые ввели санкции против России.

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