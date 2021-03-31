Во Франции усилят контроль и санкции за нарушение карантина

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Французский президент Эммануэль Макрон заявил, что во Франции усилят контроль и ужесточат санкции за нарушение карантинного режима.
Во Франции усилят контроль и санкции за нарушение карантина
  • globallookpress.com

Как сообщается, французские власти усилят контроль общественного порядка, чтобы не допустить незаконных массовых собраний в период действия ограничений в рамках борьбы с распространением инфекции.

«Мы не позволим отдельным личностям разрушить общие достижения. Контроль и санкции будут усилены, чтобы ограничить собрания и употребление алкоголя», — приводит ТАСС слова французского лидера.

Ранее Макрон во время телеобращения к нации заявил, что введённые в 19 департаментах страны карантинные меры в связи с коронавирусом распространятся на всю территорию Франции.

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