Хорватия разрешит въезд в страну вакцинированным «Спутником V»

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Глава МВД Хорватии Давор Божинович заявил, что власти страны с 1 апреля разрешат въезд на хорватскую территорию людям, вакцинированным российским препаратом против коронавируса «Спутник V».
Хорватия разрешит въезд в страну вакцинированным «Спутником V»
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

«Из внесённых изменений выделю то, что для въезда будут признаваться быстрые антиген-тесты, которые между собой признают страны — члены ЕС. Также можно будет въехать с подтверждением о вакцинации или перенесённом заболевании COVID-19, которое будет действовать 180 дней», — заявил он.

По его словам, в настоящий момент в ЕС работают над разработкой ковидных паспортов, но ещё нет точной и согласованной информации о том, какие вакцины в данном вопросе будут учитываться.

«Если это окажется в повестке дня, что точно произойдёт, и будет выработана общая позиция по этим вакцинам, тогда мы присоединимся к этому решению. Сейчас, что касается Хорватии, для нас важно, что вакцина российская или китайская и люди, которые привьются этими вакцинами, будут рассматриваться так же, как и остальные», — подчеркнул Божинович.

Ранее президент России Владимир Путин провёл телефонные переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель и лидером Франции Эммануэлем Макроном. В ходе беседы стороны обсудили ряд вопросов, включая регистрацию и поставки «Спутник V» в ЕС.

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