Хорватия разрешит въезд в страну вакцинированным «Спутником V»

Глава МВД Хорватии Давор Божинович заявил, что власти страны с 1 апреля разрешат въезд на хорватскую территорию людям, вакцинированным российским препаратом против коронавируса «Спутник V».

Об этом сообщает РИА Новости.

«Из внесённых изменений выделю то, что для въезда будут признаваться быстрые антиген-тесты, которые между собой признают страны — члены ЕС. Также можно будет въехать с подтверждением о вакцинации или перенесённом заболевании COVID-19, которое будет действовать 180 дней», — заявил он.



По его словам, в настоящий момент в ЕС работают над разработкой ковидных паспортов, но ещё нет точной и согласованной информации о том, какие вакцины в данном вопросе будут учитываться.

«Если это окажется в повестке дня, что точно произойдёт, и будет выработана общая позиция по этим вакцинам, тогда мы присоединимся к этому решению. Сейчас, что касается Хорватии, для нас важно, что вакцина российская или китайская и люди, которые привьются этими вакцинами, будут рассматриваться так же, как и остальные», — подчеркнул Божинович.

Ранее президент России Владимир Путин провёл телефонные переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель и лидером Франции Эммануэлем Макроном. В ходе беседы стороны обсудили ряд вопросов, включая регистрацию и поставки «Спутник V» в ЕС.