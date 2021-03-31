Хорватия разрешит въезд в страну вакцинированным «Спутником V»
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
«Из внесённых изменений выделю то, что для въезда будут признаваться быстрые антиген-тесты, которые между собой признают страны — члены ЕС. Также можно будет въехать с подтверждением о вакцинации или перенесённом заболевании COVID-19, которое будет действовать 180 дней», — заявил он.
По его словам, в настоящий момент в ЕС работают над разработкой ковидных паспортов, но ещё нет точной и согласованной информации о том, какие вакцины в данном вопросе будут учитываться.
«Если это окажется в повестке дня, что точно произойдёт, и будет выработана общая позиция по этим вакцинам, тогда мы присоединимся к этому решению. Сейчас, что касается Хорватии, для нас важно, что вакцина российская или китайская и люди, которые привьются этими вакцинами, будут рассматриваться так же, как и остальные», — подчеркнул Божинович.
Ранее президент России Владимир Путин провёл телефонные переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель и лидером Франции Эммануэлем Макроном. В ходе беседы стороны обсудили ряд вопросов, включая регистрацию и поставки «Спутник V» в ЕС.