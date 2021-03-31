В Кремле прокомментировали задержание российского дипломата в Италии

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал задержание сотрудника аппарата российского военного атташе в Италии.
В Кремле прокомментировали задержание российского дипломата в Италии
  • РИА Новости

Он отметил, что в Москве не располагают в настоящий момент информацией о причинах и обстоятельствах этого задержания.

«Но мы в любом случае надеемся на то, что весьма позитивный и конструктивный характер российско-итальянских отношений получит своё продолжение, будет сохраняться», — заявил Песков.

Ранее посольство России подтвердило задержание в Риме сотрудника аппарата военного атташе.

В итальянском спецподразделении карабинеров ROS заявили, что российского офицера, работающего при посольстве в Риме, и капитана ВМС Италии задержали по обвинению в шпионаже.

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