В Кремле прокомментировали задержание российского дипломата в Италии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал задержание сотрудника аппарата российского военного атташе в Италии.

Он отметил, что в Москве не располагают в настоящий момент информацией о причинах и обстоятельствах этого задержания.

«Но мы в любом случае надеемся на то, что весьма позитивный и конструктивный характер российско-итальянских отношений получит своё продолжение, будет сохраняться», — заявил Песков.

Ранее посольство России подтвердило задержание в Риме сотрудника аппарата военного атташе.

В итальянском спецподразделении карабинеров ROS заявили, что российского офицера, работающего при посольстве в Риме, и капитана ВМС Италии задержали по обвинению в шпионаже.