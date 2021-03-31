США осудили планы Китая реформировать избирательную систему Гонконга

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США «решительно осуждают» китайский проект реформы избирательной системы Гонконга. Кроме того, Вашингтон обеспокоен изменением сроков выборов в гонконгский Законодательный совет.
США осудили планы Китая реформировать избирательную систему Гонконга
  • Reuters

Об этом сообщил ТАСС представитель Госдепартамента.

«Соединённые Штаты решительно осуждают действия, предпринятые 30 марта ВСНП КНР, которые ещё больше сократили политическое участие и представительство в Гонконге. Мы также глубоко обеспокоены тем, что сентябрьские выборы в Законодательный совет во второй раз были отложены. Мы глубоко обеспокоены этими изменениями в избирательной системе Гонконга, которые попирают волю жителей Гонконга и лишают гонконгцев права голоса в процессе управления», — сказал представитель ведомства.

Он призвал власти Китая «провести предстоящие выборы в Законодательный совет (Гонконга) транспарентным образом, который позволит кандидатам участвовать в выборах без учета их политических взглядов».

Как сообщалось ранее, власти Китая обсуждают вопрос о реформе избирательной системы в Гонконге.

Она подразумевает устранение «глубоко укоренившихся лазеек» в нынешней политической системе Гонконга и удовлетворение фундаментальных требований к «патриотам, управляющим этим районом страны».

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