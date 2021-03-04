Власти Китая рассмотрят вопрос реформы избирательной системы Гонконга

Власти Китая на ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей обсудят вопрос о реформе избирательной системы в Гонконге.

Как пишет Global Times, реформа подразумевает устранение «глубоко укоренившихся лазеек» в нынешней политической системе Гонконга и удовлетворение фундаментальных требований к «патриотам, управляющим этим районом страны».

По сообщениям газеты South China Morning Post, Ся Баолун, директор Управления Госсовета по делам Гонконга и Макао, высказываясь о концепции патриотов, пояснил, что таковыми будут считаться люди, искренне защищающие национальный суверенитет, безопасность и интересы развития, а также уважающие конституционный строй и систему страны.

Летом 2020 года администрация Гонконга решила перенести выборы в законодательное собрание специального административного района из-за ухудшившейся эпидемиологической ситуации. Они намечены на 5 сентября 2021 года.