Ряд стран выразили озабоченность докладом экспертов ВОЗ о коронавирусе

США и ещё 13 стран, среди которых Великобритания, Чехия, Япония, Израиль и другие, выразили озабоченность докладом экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о происхождении коронавируса.

Об этом говорится на сайте Госдепа США.

«Мы выражаем общую озабоченность по поводу недавнего исследования, проведённого ВОЗ в Китае, и в то же время подчёркиваем важность совместной работы в целях выработки и использования быстрого, эффективного, прозрачного, научно обоснованного и независимого механизма международной оценки таких вспышек неизвестного происхождения в будущем», — сказано в заявлении.

Ранее сообщалось, что ВОЗ опубликовала доклад по итогам поездки экспертов в Китай.