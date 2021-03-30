Ряд стран выразили озабоченность докладом экспертов ВОЗ о коронавирусе
- Reuters
Об этом говорится на сайте Госдепа США.
«Мы выражаем общую озабоченность по поводу недавнего исследования, проведённого ВОЗ в Китае, и в то же время подчёркиваем важность совместной работы в целях выработки и использования быстрого, эффективного, прозрачного, научно обоснованного и независимого механизма международной оценки таких вспышек неизвестного происхождения в будущем», — сказано в заявлении.
Ранее сообщалось, что ВОЗ опубликовала доклад по итогам поездки экспертов в Китай.