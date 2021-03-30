Ряд стран выразили озабоченность докладом экспертов ВОЗ о коронавирусе

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США и ещё 13 стран, среди которых Великобритания, Чехия, Япония, Израиль и другие, выразили озабоченность докладом экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о происхождении коронавируса.
Ряд стран выразили озабоченность докладом экспертов ВОЗ о коронавирусе
  • Reuters

Об этом говорится на сайте Госдепа США.

«Мы выражаем общую озабоченность по поводу недавнего исследования, проведённого ВОЗ в Китае, и в то же время подчёркиваем важность совместной работы в целях выработки и использования быстрого, эффективного, прозрачного, научно обоснованного и независимого механизма международной оценки таких вспышек неизвестного происхождения в будущем», — сказано в заявлении.

Ранее сообщалось, что ВОЗ опубликовала доклад по итогам поездки экспертов в Китай.

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