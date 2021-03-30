МИД России заявил о возможности новой масштабной волны беженцев в ЕС

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Замглавы МИД России Сергей Вершинин заявил, что социально-экономический коллапс в Сирии может привести к необратимым последствиям, в частности, к новой масштабной волне беженцев в ЕС.
МИД России заявил о возможности новой масштабной волны беженцев в ЕС
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

Об этом он заявил на министерской части международной донорской конференции по Сирии, которая проходит в режиме онлайн.

«На фоне пандемии коронавируса и беспрецедентного ужесточения незаконных односторонних санкций Сирия сталкивается, по словам ооновских коллег, с самым масштабным гуманитарным кризисом. Свыше 13,5 млн сирийцев нуждаются в срочной гуманитарной помощи, что на 20% больше, чем за прошлый год», — цитирует его ТАСС.

По словам Вершинина, социально-экономический коллапс в Сирии может привести к тому, что в Ближневосточном регионе появится «очередная чёрная дыра по примеру Йемена и Ливии».

«Запад, прежде всего европейские страны, захлестнёт очередная масштабная волна беженцев», — отметил он.

Ранее в Минобороны заявили, что в Сирии возможен новый миграционный кризис из-за политики жёстких ограничительных мер США и их союзников.

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