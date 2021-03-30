Зампостпреда России при ООН заявил о готовности взаимодействовать с США

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Заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что российская сторона готова взаимодействовать с США в вопросах, отвечающих общим интересам.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы абсолютно готовы к взаимодействию с США по вопросам, которые представляют общий интерес. Это позиция, аналогичная той, которую занимают США. Они взаимодействуют с Россией по множеству вопросов, когда это выгодно Соединённым Штатам. Так что такая же позиция и у нас», — заявил он.

Как отметил Полянский, к взаимным интересам двух стран относятся, в частности, решение вопроса иранской ядерной программы и реанимирования СВПД.

«Поэтому, я думаю, мы сотрудничаем здесь без каких-либо проблем», — добавил он.

В феврале постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд провела встречу с постпредами России и Китая Василием Небензей и Чжаном Цзюнем.

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