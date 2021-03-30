В Польше введены новые правила въезда в страну

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Заместитель министра инфраструктуры Польши Марцин Хорала сообщил, что для путешественников из Шенгенской зоны и из других стран будут действовать разные правила въезда в страну.
В Польше введены новые правила въезда в страну
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Об этом сообщается на сайте Polskie Radio.

Хорала заявил, что путешественники, возвращающиеся из Шенгенской зоны, не обязаны отбывать 14-дневный карантин в случае предоставления теста с отрицательным результатом на коронавирус.

Тест должен быть сделан не позднее, чем за 48 часов до пересечения границы.

У прибывающих из других стран не будет такой возможности, даже если они предоставят отрицательный тест.

Министр инфраструктуры Польши добавил, что «все путешественники, после того как их отправят на карантин, могут сдать тест в Польше». Если результат окажется отрицательным, то они будут освобождены от карантина.

Ранее сообщалось, что Польша допускает введение новых ограничительных мер из-за роста числа случаев коронавируса.

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