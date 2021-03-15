В Польше допустили новые меры из-за роста числа случаев коронавируса

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Прирост заболеваемости коронавирусной инфекцией в Польше за неделю составил 75%, в случае сохранения такой динамики возможно введение новых ограничительных мер по всей стране, сообщил глава Минздрава республики Адам Недзельский.
В Польше допустили новые меры из-за роста числа случаев коронавируса
  • Reuters

По его словам, ежедневно в Польше в течение прошедшей недели выявлялось около 11 тыс. заболевших коронавирусом, что на 75% больше, чем неделей ранее.

«Ситуация выглядит очень тревожной. Если мы столкнёмся с таким ростом заболеваемости, последствиями будут решения в национальном масштабе. Если то, что произошло вчера, является исключением, мы всё же можем рассматривать региональные сценарии», — цитирует польского министра газета Wroclawska.

Он добавил, что решение будет приниматься исходя из динамики заболеваемости в ближайшие дни.

В Польше с начала пандемии выявили более 1,9 млн случаев коронавируса.

В конце февраля в Польше заявили об ускорении третьей волны коронавируса в стране.

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