В Польше допустили новые меры из-за роста числа случаев коронавируса
- Reuters
По его словам, ежедневно в Польше в течение прошедшей недели выявлялось около 11 тыс. заболевших коронавирусом, что на 75% больше, чем неделей ранее.
«Ситуация выглядит очень тревожной. Если мы столкнёмся с таким ростом заболеваемости, последствиями будут решения в национальном масштабе. Если то, что произошло вчера, является исключением, мы всё же можем рассматривать региональные сценарии», — цитирует польского министра газета Wroclawska.
Он добавил, что решение будет приниматься исходя из динамики заболеваемости в ближайшие дни.
В Польше с начала пандемии выявили более 1,9 млн случаев коронавируса.
В конце февраля в Польше заявили об ускорении третьей волны коронавируса в стране.