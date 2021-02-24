В Польше заявили об ускорении третьей волны коронавируса в стране

В Польше наблюдается рост числа ежедневно выявляемых случаев коронавирусной инфекции и количества госпитализированных с COVID-19, отметил глава Минздрава республики Адам Недзельский.

«Третья волна коронавируса набирает обороты... Последние две недели мы наблюдаем ежедневный рост числа инфицированных. Сегодня (24 февраля. — RT) у нас 12 146 новых подтверждённых случаев коронавируса. Мы превысили рубеж в 10 тыс.», — цитирует его Radio Lublin.

При этом польский министр напомнил, что на прошлой неделе в стране фиксировалось порядка 6 тыс. новых заболевших COVID-19 в день.

По прогнозам экспертов, в третью волну пандемии среднесуточная заболеваемость коронавирусной инфекцией в Польше может составить около 10—12 тыс.

Ранее в Польше заявили о наступлении третьей волны коронавируса.