Песков отметил необходимость «как-то реанимировать» отношения России и США

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал текущее положение дел в отношениях Москвы и Вашингтона.
Песков отметил необходимость «как-то реанимировать» отношения России и США
  • РИА Новости

«С нашей точки зрения, сейчас главное — не дать отношениям скатываться дальше по наклонной. И так очень много вреда им было нанесено, их надо как-то реанимировать. Поэтому нужно начать говорить», — сказал Песков в интервью изданию «Аргументы и факты».

Он напомнил, что президент России Владимир Путин открыт для общения.

«Но здесь ведь невозможно принимать решение за вторую сторону. Танго вдвоём танцуют», — сказал Песков.

Ранее в МИД России заявили, что американская сторона не поддержала предложение российского президента о разговоре с лидером США Джо Байденом в формате видеоконференции в открытом режиме.

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