В Совфеде оценили санкции Австралии из-за Крымского моста
- РИА Новости
«Мы знаем, что в своё время 41 страна ввела санкции против России... Уже семь лет прошло, но они продолжают санкционную политику. Среди этих стран выделяются Соединённые Штаты Америки, Великобритания, Канада и Австралия. Ну и другие страны ЕС и те, которые к ЕС примкнули», — напомнил сенатор.
Он отметил, что «санкции из года в год штампуют» на протяжении семи лет.
«До этого уже вводили санкции против тех, кто строил Крымский мост... Вот такой на сегодняшний день уровень понимания демократических ценностей и вопрос соблюдения прав человека на той или иной территории. Это весьма характеризует современное влиятельное международное сообщество, в которое, в частности, входит и Австралия», — заключил Цеков.
Ранее стало известно, что Австралия ввела санкции в отношении четырёх компаний и одного физлица из России в связи со строительством Крымского моста.