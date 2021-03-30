Песков: Путин не позволит США говорить с Россией с позиции силы
«Американцы сейчас как мантру повторяют, дескать, мы со всеми будем говорить с позиции силы. Путин, никто другой из руководства России не будет позволять ни американцам, ни кому бы то ни было еще так с нами разговаривать. Это исключено», — сказал Песков в интервью газете «Аргументы и факты».
Отвечая на вопрос о том, возможен ли разрыв дипотношений с США, Песков заявил, что «не хотелось бы говорить об экстремальных сценариях».
Ранее сообщалось, что Россия рассмотрит приглашение президента США Джо Байдена российскому лидеру Владимиру Путину посетить саммит по вопросам климата.