Песков: Путин не позволит США говорить с Россией с позиции силы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин не позволит Соединенным Штатам Америки или любой другой стране разговаривать с собой «с позиции силы».

«Американцы сейчас как мантру повторяют, дескать, мы со всеми будем говорить с позиции силы. Путин, никто другой из руководства России не будет позволять ни американцам, ни кому бы то ни было еще так с нами разговаривать. Это исключено», — сказал Песков в интервью газете «Аргументы и факты».

Отвечая на вопрос о том, возможен ли разрыв дипотношений с США, Песков заявил, что «не хотелось бы говорить об экстремальных сценариях».

Ранее сообщалось, что Россия рассмотрит приглашение президента США Джо Байдена российскому лидеру Владимиру Путину посетить саммит по вопросам климата.