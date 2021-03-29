Более 400 судов ожидают прохода через Суэцкий канал

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Более 400 судов ожидают очереди на проход по Суэцкому каналу в связи с инцидентом с блокировкой канала контейнеровозом Ever Given. 
Более 400 судов ожидают прохода через Суэцкий канал
  • Reuters

Об этом в ходе пресс-конференции заявил глава администрации Суэцкого канала Усама Рабиа.

«В очереди на северном и южном входах в канал, а также в Большом Горьком озере стоят 422 судна», — приводит его слова РИА Новости.

23 марта суда оказались заблокированы в районе Суэцкого канала после того, как один из крупнейших в мире контейнеровозов Ever Given сел на мель, перекрыв фарватер.

29 марта в управлении Суэцкого канала подтвердили, что по каналу «возобновлена навигация».

Также в администрации рассказали, что судно сняли с мели без разгрузки контейнеров.

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