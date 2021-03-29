В администрации Суэцкого канала рассказали о снятии судна с мели

Глава администрации Суэцкого канала заявил, что операция по снятию с мели контейнеровоза Ever Given стала уникальной.

Об этом он сказал в ходе пресс-конференции.

«Это первая подобная операция в мире, когда судно удалось снять с мели без того, чтобы прибегнуть к разгрузке контейнеров», — цитирует его РИА Новости

Он также подтвердил, что «29 марта с 18:00 по местному времени (19:00 мск. — RT) возобновлена навигация по каналу».

23 марта суда оказались заблокированы в районе Суэцкого канала после того, как один из крупнейших в мире контейнеровозов Ever Given сел на мель, перекрыв фарватер.

Советник президента Египта по развитию морских портов и Суэцкого канала адмирал Мохаб Мамиш заявил, что египетская сторона потребует компенсации от судовладельца контейнеровоза, который ранее заблокировал Суэцкий канал.