Египет потребует компенсации из-за блокировки Суэцкого канала

Советник президента Египта по развитию морских портов и Суэцкого канала адмирал Мохаб Мамиш заявил, что египетская сторона потребует компенсации от судовладельца контейнеровоза, который ранее заблокировал Суэцкий канал.

Об этом информирует РИА Новости.

«Мы потребуем компенсации от владельца судна за все последствия, к которым привела посадка судна на мель, за использование всех буксиров, потребуем всю стоимость», — сказал он.

Ранее сообщалось, что в Суэцком канале возобновилась навигация судов.

23 марта суда оказались заблокированы в районе Суэцкого канала после того, как один из крупнейших в мире контейнеровозов Ever Given сел на мель, перекрыв фарватер.