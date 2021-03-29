Египет потребует компенсации из-за блокировки Суэцкого канала
- Reuters
Об этом информирует РИА Новости.
«Мы потребуем компенсации от владельца судна за все последствия, к которым привела посадка судна на мель, за использование всех буксиров, потребуем всю стоимость», — сказал он.
Ранее сообщалось, что в Суэцком канале возобновилась навигация судов.
23 марта суда оказались заблокированы в районе Суэцкого канала после того, как один из крупнейших в мире контейнеровозов Ever Given сел на мель, перекрыв фарватер.