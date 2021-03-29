Египет потребует компенсации из-за блокировки Суэцкого канала

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Советник президента Египта по развитию морских портов и Суэцкого канала адмирал Мохаб Мамиш заявил, что египетская сторона потребует компенсации от судовладельца контейнеровоза, который ранее заблокировал Суэцкий канал.
Египет потребует компенсации из-за блокировки Суэцкого канала
  • Reuters

Об этом информирует РИА Новости.

«Мы потребуем компенсации от владельца судна за все последствия, к которым привела посадка судна на мель, за использование всех буксиров, потребуем всю стоимость», — сказал он.

Ранее сообщалось, что в Суэцком канале возобновилась навигация судов.

23 марта суда оказались заблокированы в районе Суэцкого канала после того, как один из крупнейших в мире контейнеровозов Ever Given сел на мель, перекрыв фарватер.

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