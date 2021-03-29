В Египте назвали причину инцидента с блокировкой Суэцкого канала

Советник египетского президента по развитию морских портов и Суэцкого канала адмирал Мохаб Мамиш заявил, что причиной инцидента с блокировкой Суэцкого канала контейнеровозом стали плохие погодные условия.

Об этом сообщает РИА Новости.

Мамиш исключил, что причиной произошедшего могла быть диверсия на контейнеровозе.

«Нет, совершенно нет. Причиной стали ветра и плохие погодные условия», — ответил он на соответствующий вопрос.

Также Мамиш заявил, что «то, что случилось, — это ответственность капитана корабля».

По его словам, на разгрузку Суэцкого канала уйдёт до четырёх дней.

Ранее Мамиш заявил, что на Суэцком канале возобновилась навигация судов.