В Египте заявили о возобновлении навигации на Суэцком канале

На Суэцком канале возобновилась навигация судов. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на советника президента Египта по развитию морских портов и Суэцкого канала адмирал Мохаба Мамиша.

«Навигация началась, караваны, находящиеся внутри канала, начали буксировать при помощи лоцманов, чтобы мы начали освобождать Суэцкий канал от ожидающих в нём судов», — заявил он.

Ранее в управлении Суэцкого канала сообщили, что контейнеровоз Ever Given, снятый с мели, с помощью буксиров начал движение на север.

23 марта суда оказались заблокированы в районе Суэцкого канала после того, как один из крупнейших в мире контейнеровозов, Ever Given, сел на мель, перекрыв фарватер.