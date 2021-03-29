В Египте заявили о возобновлении навигации на Суэцком канале

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На Суэцком канале возобновилась навигация судов. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на советника президента Египта по развитию морских портов и Суэцкого канала адмирал Мохаба Мамиша.
В Египте заявили о возобновлении навигации на Суэцком канале
  • Reuters

«Навигация началась, караваны, находящиеся внутри канала, начали буксировать при помощи лоцманов, чтобы мы начали освобождать Суэцкий канал от ожидающих в нём судов», — заявил он.

Ранее в управлении Суэцкого канала сообщили, что контейнеровоз Ever Given, снятый с мели, с помощью буксиров начал движение на север.

23 марта суда оказались заблокированы в районе Суэцкого канала после того, как один из крупнейших в мире контейнеровозов, Ever Given, сел на мель, перекрыв фарватер.

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