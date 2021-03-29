В Египте заявили о возобновлении навигации на Суэцком канале
- Reuters
«Навигация началась, караваны, находящиеся внутри канала, начали буксировать при помощи лоцманов, чтобы мы начали освобождать Суэцкий канал от ожидающих в нём судов», — заявил он.
Ранее в управлении Суэцкого канала сообщили, что контейнеровоз Ever Given, снятый с мели, с помощью буксиров начал движение на север.
23 марта суда оказались заблокированы в районе Суэцкого канала после того, как один из крупнейших в мире контейнеровозов, Ever Given, сел на мель, перекрыв фарватер.