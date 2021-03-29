Снятое с мели в Суэцком канале судно начало движение на север

Контейнеровоз Ever Given, снятый с мели в Суэцком канале, с помощью буксиров начал движение на север. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на представителя управления Суэцкого канала.

«Судно начало движение на север в сторону озёр, где будет произведён его технический осмотр», — сказал он.

По его словам, контейнеровоз идёт на собственном ходу, его винты вращаются. При этом движение судна страхуют буксиры.

Ранее президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси сообщил об успешном разрешении ситуации с севшим на мель контейнеровозом Ever Given в Суэцком канале.

23 марта суда оказались заблокированы в районе Суэцкого канала после того, как один из крупнейших в мире контейнеровозов, Ever Given, сел на мель, перекрыв фарватер.