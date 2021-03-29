В Госдуме прокомментировали введение Канадой санкций против России

Короткая ссылка
RT
Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT введение Канадой санкций в отношении ряда физических лиц и компаний из России из-за Крыма.
В Госдуме прокомментировали введение Канадой санкций против России
  • РИА Новости

«Канада чётко идёт в русле американской политики и активно поддерживает антироссийскую политику... Отразится ли это на Крыме? Думаю, вряд ли. Как-то повлияет на наши отношения с Канадой? Нет. Изменит глобальную расстановку сил в мире? Сомневаюсь. А вот в том, что из Вашингтона канадскому правительству выскажут одобрение, — в этом нет сомнения», — заявил Бальбек.   

Он отметил, что «очередные санкции со стороны Канады не вызывают никакого удивления».

«Эти канадские санкции — лишь несколько строк на бумаге, причём в угоду чужой политике. И это показатель того, что официальный Вашингтон фактически заставляет западный мир участвовать в санкционной войне. В таких вопросах американцы не терпят ни демократии, ни свободы мыслей», — добавил депутат.

Ранее Министерство иностранных дел Канады сообщило о введении санкций в отношении двух физических и четырёх юридических лиц из России в связи с ситуацией по Крыму.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить