В Госдуме прокомментировали введение Канадой санкций против России

Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT введение Канадой санкций в отношении ряда физических лиц и компаний из России из-за Крыма.

«Канада чётко идёт в русле американской политики и активно поддерживает антироссийскую политику... Отразится ли это на Крыме? Думаю, вряд ли. Как-то повлияет на наши отношения с Канадой? Нет. Изменит глобальную расстановку сил в мире? Сомневаюсь. А вот в том, что из Вашингтона канадскому правительству выскажут одобрение, — в этом нет сомнения», — заявил Бальбек.

Он отметил, что «очередные санкции со стороны Канады не вызывают никакого удивления».

«Эти канадские санкции — лишь несколько строк на бумаге, причём в угоду чужой политике. И это показатель того, что официальный Вашингтон фактически заставляет западный мир участвовать в санкционной войне. В таких вопросах американцы не терпят ни демократии, ни свободы мыслей», — добавил депутат.

Ранее Министерство иностранных дел Канады сообщило о введении санкций в отношении двух физических и четырёх юридических лиц из России в связи с ситуацией по Крыму.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.