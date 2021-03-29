Президент Уругвая вакцинировался от коронавируса

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Президент Уругвая Луис Лакалье Поу привился от коронавируса китайской вакциной Sinovac Biotech.
Президент Уругвая вакцинировался от коронавируса
  • Reuters

«Я благодарю весь персонал, занимающийся вакцинацией, за профессионализм и приверженность работе», — написал он в Twitter.

Как уточняет газета El Pais, уругвайский лидер вакцинировался препаратом китайской компании Sinovac Biotech.

В конце февраля в Уругвае началась вакцинация от коронавируса китайским препаратом Sinovac.

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