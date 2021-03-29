Президент Уругвая вакцинировался от коронавируса

Президент Уругвая Луис Лакалье Поу привился от коронавируса китайской вакциной Sinovac Biotech.

«Я благодарю весь персонал, занимающийся вакцинацией, за профессионализм и приверженность работе», — написал он в Twitter.

Gracias por el profesionalismo y la dedicación a todo el equipo de vacunadores del país .#UruguaySeVacunapic.twitter.com/WaXlRqa44w — Luis Lacalle Pou (@LuisLacallePou) March 29, 2021

Как уточняет газета El Pais, уругвайский лидер вакцинировался препаратом китайской компании Sinovac Biotech.

В конце февраля в Уругвае началась вакцинация от коронавируса китайским препаратом Sinovac.