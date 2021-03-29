Президент Уругвая вакцинировался от коронавируса
- Reuters
«Я благодарю весь персонал, занимающийся вакцинацией, за профессионализм и приверженность работе», — написал он в Twitter.
Gracias por el profesionalismo y la dedicación a todo el equipo de vacunadores del país .#UruguaySeVacunapic.twitter.com/WaXlRqa44w— Luis Lacalle Pou (@LuisLacallePou) March 29, 2021
Как уточняет газета El Pais, уругвайский лидер вакцинировался препаратом китайской компании Sinovac Biotech.
В конце февраля в Уругвае началась вакцинация от коронавируса китайским препаратом Sinovac.