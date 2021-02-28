В Уругвае стартовала вакцинация от коронавируса

В Уругвае началась вакцинация от коронавирусной инфекции китайским препаратом Sinovac, передаёт El Observador.

Первыми привились сотрудники центров вакцинации.

Начало массовой вакцинации запланировано на 1 марта.

В Уругвай поступило 192 тыс. доз китайской вакцины, которой планируется привить пожарных, полицейских, военных и учителей не старше 60 лет.

Остальной медицинский персонал планируется привить вакциной американской компании Pfizer, доставка которой ожидается 8 марта.

В декабре сообщалось, что Уругвай рассматривает возможность закупки российской вакцины от коронавируса «Спутник V».