В Уругвае стартовала вакцинация от коронавируса
Первыми привились сотрудники центров вакцинации.
Начало массовой вакцинации запланировано на 1 марта.
В Уругвай поступило 192 тыс. доз китайской вакцины, которой планируется привить пожарных, полицейских, военных и учителей не старше 60 лет.
Остальной медицинский персонал планируется привить вакциной американской компании Pfizer, доставка которой ожидается 8 марта.
В декабре сообщалось, что Уругвай рассматривает возможность закупки российской вакцины от коронавируса «Спутник V».