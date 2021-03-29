Аналитик прокомментировал ситуацию с блокировкой Суэцкого канала

Руководитель Центра анализа стратегии и технологии развития ТЭК РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина Вячеслав Мищенко прокомментировал ситуацию в Суэцком канале.

Об этом сообщает oilcapital.ru.

«Конечно же, текущий кризис в Суэцком канале в ближайшем будущем станет предметом изучения и анализа со стороны грузоотправителей и судовладельцев, но уже сейчас напрашивается простой вывод о необходимости диверсификации мировых логистических маршрутов и «расшивке» узких транспортных горлышек, каковым долгое время является Суэц», — заявил Мищенко.

По его мнению, на фоне случившегося очень актуальным выглядит ускоренное развитие проекта Севморпути.

Со своей стороны, главный редактор газеты «Морские вести России» Анатолий Кузнецов в беседе с радио Sputnik отметил, что случившееся внесёт коррективы в правила судоходства по каналу.

«Думаю, что сейчас, после этого случая, такие вещи будут происходить: при неблагоприятных погодных условиях, при сильном ветре загруженные таким образом контейнеровозы будут стоять в сторонке и ждать, пока буря пройдёт», — сказал он.

Ранее в Египте заявили о возобновлении навигации на Суэцком канале.