Госсекретарь США выступил за политическое урегулирование в Сирии

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Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что американская сторона считает политическое урегулирование единственным способом преодоления кризиса в Сирии.
Госсекретарь США выступил за политическое урегулирование в Сирии
  • Reuters

Об этом он сказал в ходе заседания Совбеза ООН, проходящего в видеоформате.

«Хотя сегодняшнее заседание посвящено гуманитарной ситуации в Сирии, важно отметить, что единственное долгосрочное решение, которое позволит прекратить эти страдания, — это политическое урегулирование и прекращение конфликта», — цитирует его ТАСС.

Ранее в межведомственных координационных штабах России и Сирии заявили, что в САР возможен новый миграционный кризис из-за политики жёстких ограничительных мер США и их союзников.

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