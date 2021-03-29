Госсекретарь США выступил за политическое урегулирование в Сирии

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что американская сторона считает политическое урегулирование единственным способом преодоления кризиса в Сирии.

Об этом он сказал в ходе заседания Совбеза ООН, проходящего в видеоформате.

«Хотя сегодняшнее заседание посвящено гуманитарной ситуации в Сирии, важно отметить, что единственное долгосрочное решение, которое позволит прекратить эти страдания, — это политическое урегулирование и прекращение конфликта», — цитирует его ТАСС.

Ранее в межведомственных координационных штабах России и Сирии заявили, что в САР возможен новый миграционный кризис из-за политики жёстких ограничительных мер США и их союзников.